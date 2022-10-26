МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Выбор момента замены летних шин на зимние должен зависеть не от календаря, а от погодных условий, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто. Эксперт рассказал, какие факторы нужно учитывать при вождении осенью

"Менять резину на автомобиле с летней на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов. Это значит, что, например, днем может быть плюс девять градусов, а ночью – минус один. Когда такая температура на протяжении недели держится, то это сигнал, что пора менять", – сказал он.

По его словам, гикто не запрещает менять резину и раньше этого сигнала.

"Слишком рано менять летнюю резину на зимнюю – это не страшно. Если у вас не шипованная резина, то при ранней смене вообще никаких проблем не будет. Если шипованная, то будет неприятный звук от соприкосновения железных шипов с асфальтом", – уточнил Моржаретто.

С другой стороны, если медлить со сменой резины, то можно попасть в ДТП, считает эксперт.

"Слишком поздно менять резину – это уже опасно. Проблема заключается в утренних заморозках. Когда они случаются, возникает гололед. Это опасно для тех, кто рано ездит на работу", – предупредил Моржаретто.