МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE в январе-сентябре 2022 года сократилась на 8,8% в годовом выражении — до 4,22 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Microsoft Corp понизила чистую прибыль в третьем квартале

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-сентября составила 4,67 евро по сравнению с 5,03 евро годом ранее. Выручка компании составила 68,003 миллиарда евро, что на 15,6% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По итогам третьего квартала компания зафиксировала чистую прибыль в 909 миллионов евро, что меньше прошлогоднего показателя на 27,5%. Разводненная прибыль BASF эти за три месяца составила 1,01 евро после 1,36 евро годом ранее. Выручка компании за квартал увеличилась на 11,6%, до 21,946 миллиарда евро.

BASF ожидает по итогам года объёма продаж на 86-89 миллиардов евро и EBIT до вычета специальных статей — в 6,8-7,2 миллиарда.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. В апреле компания заявила о прекращении деятельности в России, за исключением пищевого сегмента.