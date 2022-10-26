МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Bristol Myers Myers Squibb во вторник отчиталась о падении продаж в 3-м квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Конкуренция со стороны дженериков негативно отразилась на продажах ее популярного противоракового средства "Ревлимид" (Revlimid) в США. Кроме того, сказалось ослабление евро и фунта. Чистая прибыль Kraft Heinz за девять месяцев выросла на 16,1 процента

Тем не менее квартальные продажи и прибыль Bristol Myers превысили ожидания, так как сокращение продаж "Ревлимида" оказалось не таким сильным, как предполагали некоторые аналитики. Компания подтвердила свои годовые прогнозы.

Согласно Bristol Myers, выручка в 3-м квартале уменьшилась до 11,22 млрд долларов с 11,62 млрд долларов годом ранее. Аналитики, по данным Refinitiv, прогнозировали ее на уровне 11,1 млрд долларов. Если не учитывать влияние обменных курсов, квартальная выручка компании не изменилась бы.

Продажи "Ревлимида", который ранее в этом году столкнулся в США с конкуренцией со стороны дженериков, в прошлом квартале упали на 28% до 2,4 млрд долларов. Аналитики прогнозировали их снижение примерно до 2,2 млрд долларов.

Bristol Myers по-прежнему ожидает, что годовые продажи данного препарата составят от 9 до 9,5 млрд долларов и, "возможно, будут ближе к верхней границе прогнозного диапазона", сказал в интервью финансовый директор Дэвид Элкинс.

По его словам, Bristol также до сих пор удавалось справляться с инфляционным давлением, несмотря на рост расходов на сырье, электроэнергию и грузоперевозки.

"Вопросы, которые мы все задаем в плане инфляции, — это темпы, которыми она продолжит расти, и насколько устойчивой окажется со временем. Однако до сих пор нам удавалась совладать с инфляционным давлением в нашем бизнесе", — пояснил он.

Продажи антикоагулянта "Эликвис" (Eliquis), которые Bristol делит с Pfizer, возросли на 10% до 2,65 млрд долларов, а ее противоракового иммунологического средства "Опдиво" (Opdivo) — на 7% до 2,05 млрд долларов. Продажи препаратов, недавно выведенных на рынок, повысились до 553 млн долларов с 344 млн долларов годом ранее.

Согласно Bristol, квартальная прибыль без учета ряда статей упала до 4,26 млрд долларов, или 1,99 доллара на акцию. Для сравнения, годом ранее компания заработала 4,34 млрд долларов, или 1,93 доллара на акцию. Аналитики ожидали прибыль в 1,83 доллара на акцию.