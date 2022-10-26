МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Денежные поступления девелопера "Эталон" в январе-сентябре 2022 года упали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27% — до 43,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль Kraft Heinz за девять месяцев выросла на 16,1 процента

Как указывается в сообщении компании, продажи недвижимости в денежном выражении сократились на 28% — до 42,6 миллиарда рублей, в физическом — на 34%, до 210,5 тысячи квадратных метров.

В третьем квартале 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года денежные поступления упали на 42% — до 11,2 миллиарда рублей. Продажи недвижимости — на 28%, до 13,3 миллиарда рублей. В физическом выражении сокращение составило 31% — до 67 тысяч квадратных метров.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании.