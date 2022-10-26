МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в сентябре в годовом выражении сократилось на 77,4%, до 23,8 тысяч штук, по отношению к августу — на 3,8%, следует из сообщения Росстата. В России стартовала продажа легковых электромобилей Evolute i-Pro

В целом в январе-сентябре было выпущено 349 тысяч легковых автомобилей, что на 65,9% меньше результатов того же периода прошлого года.

Что касается грузовиков, то в сентябре их выпуск составил 11,7 тысячи, что на 33,8% ниже уровня сентября прошлого года, но на 5,4% выше августа текущего года. За девять месяцев производство сократилось на 20,4% в годовом выражении, составив 103,4 тысячи машин.