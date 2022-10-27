МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Срок рассмотрения документов россиян на шенгенскую визу, вопреки пессимистичным прогнозам, увеличился несущественно, решения выносят в среднем за 2,5-3 недели, рассказали РИА Новости представители отрасли. Греция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для визы

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Предполагалось, что приостановка упрощенного режима выдачи виз сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.

"Срок оформления визы (шенгенской — ред.) сейчас составляет от 2,5 недель до 45 дней, на практике в среднем визы делают за три недели. Большинство выдаваемых сейчас виз сроком действия три-шесть месяцев или на срок поездки", — сообщили в пресс-службе туроператора PAC Group. В свою очередь, в туроператоре "Русский экспресс" заявили, что в среднем срок оформления шенгенской визы сейчас 2,5 недели.

По оценкам Tez Tour, срок получения греческого шенгена увеличился в среднем до 10 календарных дней после отмены упрощенного визового режима с Россией. "При этом визовые центры страны рекомендуют подавать документы не менее чем за 15 рабочих дней до вылета… В настоящий момент консульство выдает преимущественно короткие мультивизы, но отказов у клиентов Tez Tour за этот период зафиксировано не было. Изменений по комплекту документов на визу в Грецию не вносилось", — уточнили в Tez Tour.

То, что получить мультишенген или визу с длинным коридором практически нереально, подтвердили и в "Русском экспрессе". "Ставят почти всем однократные визы строго на период поездки. Даже если до этого в паспорте были шенгенские мультивизы", — сказали в компании.

В туроператорах также отметили, что фиксируют и отказы в выдаче шенгенских виз россиянам. "Отказы есть, в основном это связано с недостаточным финансовым обеспечением, которое предоставляют заявители. Также обращаем внимание, что очень важно соблюдать правила первого въезда", — рассказали в PAC Group.

При этом представители отрасли уточнили, что россияне еще успевают подать документы для оформления визы и успеть получить ее до Нового года, слоты для записи есть.