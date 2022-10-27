МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В Госдуме предложили запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре, передает RT. СМИ: производители спиртного выступили против параллельного алкоимпорта

С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он направил обращение на имя вице-премьера России — главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Парламентарий подчеркнул, что в стране взят курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками, при этом одной из проблем является чрезмерная доступность и наглядность алкоголя в розничной торговле.

"Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже "микродозы" крепкого алкоголя ёмкостью 50—100 граммов", — отметил депутат.

По его мнению, маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики, наполненные водкой, коньяком, виски и любым другим алкоголем, провоцируют спонтанную покупку у посетителей и развивают толерантность к употреблению.

"В данной связи прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре, а также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя", — отмечается в письме.