МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) после закрытия основных биржевых торгов падает почти на 20% на фоне публикации финансового отчета, следует из данных торгов. СМИ: Турция оштрафовала Meta* за нарушение закона о конкуренции

По итогам среды акции подешевели на 5,6% — до 129,82 доллара за ценную бумагу. После закрытия основных торгов компания опубликовала отчет, и ее акции падают в цене еще на 19,7%, до 104,3 доллара за акцию.

Чистая прибыль компании за январь-сентябрь упала на 36,2% в годовом выражении и составила 18,547 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,82 доллара после 10,11 доллара годом ранее. Выручка при этом незначительно выросла – до 84,444 миллиарда долларов после 84,258 миллиарда годом ранее.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании упала вдвое в годовом выражении – до 4,395 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за эти три месяца составила 1,64 доллара после 3,22 доллара за третий квартал прошлого года. Выручка уменьшилась на 4%, до 27,714 миллиарда долларов при прогнозе в 27,57 миллиарда. Роскомнадзор не ограничивает работу WhatsApp в России

Компания также сообщила, что вносит "серьезные изменения" для достижения более эффективной деятельности. В частности, будет заморожен наем в некоторые отделы, а также сокращен штат в ряде других подразделений. Таким образом, Meta* ожидает, что число сотрудников к концу 2023 года будет примерно на уровне прошлого квартала.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская