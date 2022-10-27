МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в прошедшем квартале снизилась на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,39 триллиона вон (около 6,6 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании. Samsung активно набирает персонал в России

Выручка компании за отчетный период при этом увеличилась на 3,8% и составила 76,78 триллиона вон (52 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 10,85 триллиона вон (7,6 миллиарда долларов), уменьшившись на 31,4% в годовом выражении.

Прибыль на акцию составила 1 346 вон (0,9 доллара) после 1 776 вон (1,25 доллара) в третьем квартале 2021 года.

Акции Samsung Electronics дорожают на бирже Сеула на 0,5%.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.