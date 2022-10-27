МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev за первые три квартала снизилась в годовом выражении на 14,3% и составила 4,489 миллиарда долларов, следует из ее отчетности. Heineken увеличил выручку за январь-сентябрь

В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 2,23 доллара после 1,96 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 7,5% — до 43,118 миллиарда долларов, а её органический рост составил 11,5%.

Чистая прибыль компании за третий квартал при этом подскочила к уровню прошлого года на 62,5%, до 1,629 миллиарда долларов. Прибыль на акцию увеличилась до 0,81 доллара с 0,5 доллара. Выручка же за эти три отчетных месяца увеличилась на 5,7%, до 15,091 миллиарда долларов, а её органический рост составил 12,1%.

Показатель EBITDA за третий квартал увеличился на 3,7% к уровню прошлого года, до 5,313 миллиарда долларов. Объем продаж пива компания в третьем квартале увеличила на 3,7% — до 157,3 миллиона гектолитров. С начала года показатель вырос на 3,3%, до 446,358 миллиона гектолитров.

По итогам года компания ожидает роста показателя EBITDA на 4-8% и еще более интенсивного роста выручки.

Компания Anheuser-Busch InBev была образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller.