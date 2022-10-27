МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. SHELL ОЖИДАЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ РОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЕЕ 27,5%-НОЙ ДОЛИ В ОПЕРАТОРЕ "САХАЛИНА-2" БУДЕТ ЗАВЕРШЕН В I КВАРТАЛЕ 2023 Г — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20221027/838604142.html
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. SHELL ОЖИДАЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ РОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЕЕ 27,5%-НОЙ ДОЛИ В ОПЕРАТОРЕ "САХАЛИНА-2" БУДЕТ ЗАВЕРШЕН В I КВАРТАЛЕ 2023 Г — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20221027/838604142.html
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