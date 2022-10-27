2022-10-27T09:29:24+03:00

2022-10-27T09:29:24+03:00

2022-10-27T09:29:24+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20221027/838604142.html

Shell ожидает продажи ее доли в операторе "Сахалин — 2" в 2023 году

Бизнес

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

SHELL ОЖИДАЕТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ РОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЕЕ 27,5%-НОЙ ДОЛИ В ОПЕРАТОРЕ "САХАЛИНА-2" БУДЕТ ЗАВЕРШЕН В I КВАРТАЛЕ 2023 Г — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.10.2022

бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60