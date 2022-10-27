МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выручка международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever за девять месяцев 2022 года выросла на 16% в годовом выражении — до 45,573 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Гендиректор Unilever покинет компанию в конце 2023 года

При этом основные продажи выросли на 8,9% в годовом выражении. Показатель основных продаж не учитывает влияние приобретения и отчуждения активов (в течение года с момента закрытия сделки), а также курсовых колебаний.

По итогам третьего квартала оборот Unilever увеличился на 17,8% в годовом выражении — до 15,846 миллиарда евро. Основные продажи выросли на 10,6%. Рост основных продаж за квартал составил на развивающихся рынках 13,3%, на развитых — 7,1%.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.

В начале марта Unilever заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. При этом в отчете компания уточнила, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами.