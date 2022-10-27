МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Unilever отчиталась о росте выручки за девять месяцев

Годом ранее компания сообщала о выручке за те же первые девять месяцев года в 455,8 миллиарда юаней (62,9 миллиарда долларов).

Также рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 6,1%.

"В целом показатели совпали с прогнозами. Снижение в нашем бизнесе устройств продолжило замедляться, и инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Кена Ху (Ken Hu).

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.