МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в январе-сентябре 2022 года сократила чистую прибыль по МСФО на 18,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,093 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка предприятий торговли и услуг Москвы увеличилась на 20 процентов

Показатель EBITDA повысился на 27,1% — до 39,127 миллиарда рублей. Выручка ритейлера за девять месяцев увеличилась на 23,1%, до 201,887 миллиарда рублей. В частности, розничная выручка повысилась на 24%, до 178,861 миллиарда рублей, оптовые продажи — на 16,7%, до 23,026 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 19,4% против 18,8% годом ранее.

Чистая прибыль Fix Price в третьем квартале увеличилась на 36,7% в годовом выражении — до 6,998 миллиарда рублей. EBITDA повысилась на 19,8% — до 13,136 миллиарда, выручка — на 21,2%, до 70,099 миллиарда рублей. Розничные продажи выросли на 21,4%, до 62,173 миллиарда рублей, оптовые — на 19,5%, до 7,926 миллиарда. Рентабельность по EBITDA составила 18,7% против 19% в третьем квартале 2021 года.

Продажи сопоставимых магазинов Fix Price (like-for-like, LfL) в январе-сентябре увеличились на 13,4%, в третьем квартале — на 12,9%. Средний чек за девять месяцев вырос на 15,7%, покупательский трафик сократился на 2%, в июле-сентябре LfL-чек повысился на 18,1%, LfL-трафик упал на 4,4%.

"В третьем квартале мы продолжили развивать наш бизнес в условиях турбулентности и быстро меняющейся среды… Третий квартал подряд сопоставимые продажи росли двузначными темпами, выручка увеличилась на 21.2% по сравнению с прошлым годом, а операционная маржа улучшилась на 39 базисных пунктов, до 14%, что остается одним из самых высоких показателей в секторе… Несмотря на текущую макроэкономическую нестабильность, мы подтверждаем прогноз по чистым открытиям на уровне 750 магазинов в 2022 году", — приводятся в сообщении слова гендиректора сети Дмитрия Кирсанова.

Ритейлер Fix Price был основан в 2007 году. По состоянию на 30 сентября 2022 года, компания управляла 5 462 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии.