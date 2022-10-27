МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", рассказал РИА Новости директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов. Burger King и KFC перешли на российские лимонады

"В начале следующего года Burger King начнет продавать вино в аэропорту "Внуково" в тестовом режиме. Пока тест проводится только в рамках одного аэропорта. Уже сейчас аэропорты для нас – особая концепция ресторанов, поскольку только там мы продаем пива даже больше, чем бургеров. Очевидно, что запросы наших гостей в аэропортах сильно отличаются от запросов "в городе", и мы попробуем подстроиться под эти запросы", — сказал Шестов.

"Рассматриваем только хорошие российские вина. В ходе эксперимента мы будем внимательно изучать реакцию наших гостей, это будет самым главным фактором, влияющим на решение о продлении", — добавил он.

При этом руководство "Вкусно — и точка" неоднократно сообщало о том, что не рассматривают введение продаж алкогольных напитков в сети. Так, гендиректор компании Олег Пароев в середине сентября сообщал, что "Вкусно — и точка" позиционирует себя как семейный ресторан. В пресс-службе сети РИА Новости в четверг подтвердили, что позиция компании не изменилась.

В пресс-службе KFC от комментария отказались. Роскачество: почти половина россиян предпочитает отечественное вино

Burger King — это единственный бренд Restaurant Brands International (RBI), который еще представлен на территории России. Президент RBI Дэвид Шир в марте объяснил, что сеть не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе. При этом компания прекратила любую корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказалась от инвестиций в стране.

Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 29 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.