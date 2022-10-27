МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей испанской нефтегазовой компании Repsol составила 3,2 миллиарда евро за первые три квартала, что на 66% больше показателя за аналогичный период 2021 года, сообщила компания в распространенном в четверг пресс-релизе. Fix Price за девять месяцев сократил чистую прибыль по МСФО на 19 процентов

"Чистый результат с января по сентябрь составил 3,2 миллиарда евро. Этот путь восстановления позволяет Repsol частично компенсировать убытки за 2019 и 2020 финансовые годы в размере более 7,1 миллиардов евро, возникшие в результате корректировки активов", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, скорректированная чистая прибыль Repsol за период достигла 4,5 миллиардов евро, из которых почти 60% пришлось на международный бизнес, в основном по направлению разведки и добычи (upstream).

Компания также приняла решение повысить денежное вознаграждение своих более чем 500 000 акционеров на 11% в 2023 году, то есть до 0,7 евро на акцию.

Вдобавок Repsol планирует осуществить дополнительный выкуп 50 миллионов акций за оставшуюся часть года, что позволит ей достичь цели выкупа 200 миллионов акций, установленной в Стратегическом плане компании на 2021-2025 годы.