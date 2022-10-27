Чистая прибыль PetroChina за девять месяцев 2022 года подскочила на 60 процентов
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая азиатская нефтегазовая компания PetroChina Co Ltd отчиталась о 60%-ном росте чистой прибыли за первые 9 месяце года. Благодаря росту мировых цен на энергоносители прибыль поднялась до рекордным максимумов, несмотря на то что снижение потребления топлива на китайском рынке продолжило негативно влиять на прибыль.
PetroChina указала в заявлении, что ее чистая прибыль за период с января по сентябрь достигла 120,3 млрд юаней (16,66 млрд долларов).
Местная добыча нефти группой в отчетном периоде выросла на 2,7% в годовом выражении до 577 млн баррелей, а местная добыча газа — на 5,1% до 3296 кубических футов.
PetroChina, которая также является второй по величине нефтеперерабатывающей компанией Китая, за первые 9 месяцев года переработала на 1,8% сырной нефти меньше, чем годом ранее — 896 млн баррелей, или 3,28 млн баррелей в день.
Потребление топлива в Китае остается под давлением из-за введенных Пекином длительных ограничений из-за COVID, которые нарушили свободу передвижений и экономическую активность в стране, вынудив перерабатывающие предприятия сокращать операции.
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