МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая азиатская нефтегазовая компания PetroChina Co Ltd отчиталась о 60%-ном росте чистой прибыли за первые 9 месяце года. Благодаря росту мировых цен на энергоносители прибыль поднялась до рекордным максимумов, несмотря на то что снижение потребления топлива на китайском рынке продолжило негативно влиять на прибыль. Чистая прибыль Shell за девять месяцев подскочила в 3,7 раза

PetroChina указала в заявлении, что ее чистая прибыль за период с января по сентябрь достигла 120,3 млрд юаней (16,66 млрд долларов).

Местная добыча нефти группой в отчетном периоде выросла на 2,7% в годовом выражении до 577 млн баррелей, а местная добыча газа — на 5,1% до 3296 кубических футов.

PetroChina, которая также является второй по величине нефтеперерабатывающей компанией Китая, за первые 9 месяцев года переработала на 1,8% сырной нефти меньше, чем годом ранее — 896 млн баррелей, или 3,28 млн баррелей в день.

Потребление топлива в Китае остается под давлением из-за введенных Пекином длительных ограничений из-за COVID, которые нарушили свободу передвижений и экономическую активность в стране, вынудив перерабатывающие предприятия сокращать операции.