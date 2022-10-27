МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies в третьем квартале 2022 года зафиксировала новое обесценение в размере 3,1 миллиарда долларов, связанное с ее российскими активами, сообщил глава компании Патрик Пуянне. Чистая прибыль TotalEnergies выросла за три квартала в 1,7 раза

"В третьем квартале 2022 года компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 9,9 миллиарда долларов и чистую прибыль по МСФО в размере 6,6 миллиарда долларов после учета нового обесценения в размере 3,1 миллиарда долларов, связанного с Россией", — заявил Пуянне, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

За первое полугодие компания уже списала сначала 4,095 миллиарда долларов в связи с рисками для проекта строительства "Арктик СПГ 2", а затем еще 3,5 миллиарда от обесценения своей доли в "Новатэке". Таким образом, за девять месяцев TotalEnergies зафиксировала обесценение своих активов в РФ более чем на 10 миллиардов долларов.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

В России компания владеет 19,4% в "Новатэке", 20% в компании "Ямал СПГ", 10% в компании "Арктик СПГ 2", 10% в перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке. Также TotalEnergies была владельцем 49% в СП "Тернефтегаз" и 20% в Харьягинском СРП, доли в которых вместо нее получили "Новатэк" и "Зарубежнефть" соответственно.