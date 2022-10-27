МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Caterpillar Inc сегодня отчиталась о росте прибыли за 3-й квартал, поскольку высокий спрос, низкие запасы и увеличившиеся цены помогли ей компенсировать влияние возросших расходов на материалы и транспортировку. Чистая прибыль Samsung Electronics снизилась в третьем квартале

"В 3-м квартале мы по-прежнему отмечали высокий спрос на большинстве наших рынках сбыта", — заявил генеральный директор Джим Амплби.

Однако трудности в логистической цепочке негативно отразились на поставках, увеличив расходы. Это вынудило Caterpillar повысить цены.

В предыдущем квартале компания просигнализировала о более значительном падении спроса на ее экскаваторы в Китае.

Выручка Caterpillar за квартал по конец сентября выросла до 15 млрд долларов с 12,4 млрд долларов годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию подскочила до 3,95 доллара с 2,66 доллара годом ранее.

Акции компании на премаркете подорожали на 2%.