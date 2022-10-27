БЕРЛИН, 27 окт — ПРАЙМ. Правительство ФРГ может передать Китаю предприятие по производству микросхем в Дортмунде, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники. СМИ: ЕК не поддержала планы Шольца пустить китайский бизнес в Гамбург

"Правительство Германии, вероятно, разрешит передачу производства микросхем дортмундской компании Elmos ее конкуренту, (компании) Silex", — пишет издание, ссылаясь на источники.

Шведская Silex является "стопроцентной дочерней компанией" китайского производителя полупроводников Sai Microelectronics, отмечается в сообщении. По информации Handelsblatt, министерство экономики Германии в настоящее время рассматривает возможность продажи предприятия, и в ближайшие несколько недель должно быть принято окончательное решение о продаже немецкой компании.

Как отмечает издание, правительство Германии таким образом противоречит рекомендациям федерального ведомства ФРГ по защите конституции не одобрять сделку с Silex, поскольку возрастает опасность усиления зависимости от Китая на рынке полупроводников.

В сообщении также говорится, что в случае положительного решения правительства ФРГ Silex может приобрести предприятие за 85 миллионов евро, после этого компания Elmos, вероятно, откажется от собственного производства и вместо этого будет покупать чипы у других производителей для дальнейшей обработки. В настоящее время Elmos производит в основном микросхемы для автомобилей, однако по устаревшим технологиям, именно поэтому власти Германии не видят угрозы в передаче этого производства Китаю, пишет Handelsblatt.

Тем не менее, как подчеркивает издание, эта сделка вызовет значительное недовольство не только внутри правящей коалиции, но и в обществе, особенно после решения германских властей дать возможность китайскому бизнесу зайти в порт Гамбурга.

Ранее федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций.

Как сообщало издание Handelsblatt, предысторией этого стало соглашение, заключенное в 2021 году между гамбургской портовой логистической компанией HHLA и китайским оператором терминалов Cosco Shipping Ports Limited о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. Сторонники сделки, такие как мэр Гамбурга Петер Ченчер (СДПГ), который занял свой пост после Шольца, также утверждают, что китайская компания не будет иметь доступа к критически важной инфраструктуре.