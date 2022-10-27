МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard Inc. по итогам девяти месяцев 2022 года увеличилась на 17,4% в годовом выражении и составила 7,405 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Visa за четвертый квартал выросла до 3,9 миллиарда долларов

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 7,6 доллара против 6,35 доллара годом ранее. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 20,1%, до 16,42 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала показатель чистой прибыли вырос на 3,5% к уровню прошлого года и составил 2,499 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,44 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 15%, до 5,756 миллиарда долларов.

По состоянию на 30 сентября компанией было выпущено 3 миллиарда карт Mastercard и Maestro. Система "Мир" ввела пониженные комиссии за прием карт для экосистем

Компания Mastercard прекратила деятельность в России в марте 2022 года. В связи с этим общая выручка компании за январь-сентябрь снизилась на 37 миллионов долларов.

На предварительных фондовых торгах акции компании дорожают на 2,6%

Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.