МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, приобрела селекционно-генетический центр "Вишневский", благодаря чему сможет участвовать в развитии российского племенного свиноводства, сообщается в пресс-релизе компании. "Черкизово" увеличило объем размещения биржевых облигаций

"Группа "Черкизово" сообщает о приобретении селекционно-генетического центра "Вишневский" в Оренбургской области… По условиям подписанного соглашения, ООО "АПК Михайловский" и ООО "Черкизово-Свиноводство" становятся собственниками 99% и 1% соответственно в ООО "СГЦ "Вишневский". Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы",- говорится в релизе.

Селекционно-генетический центр "Вишневский" в Оренбургской области разводит чистопородных свиней йоркшир, дюрок, ландрас и гибридных свиней F1. В новом регионе компания самостоятельно займется селекцией и генетикой свиней, что укрепит ее собственную вертикальную интеграцию в свиноводстве и снизит зависимость всей отрасли от импортного племенного материала, обеспечивая потребности рынка в продукции высокого качества, уточняется в релизе, отмечает пресс-служба.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.