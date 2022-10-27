МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Порядка 40 тысяч российских предпринимателей за последние месяцы прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы открыть там свой бизнес, рассказал РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в ОАЭ Максим Загорнов. ОАЭ планируют инвестировать в российские высокотехнологичные компании

"За несколько последних месяцев в Объединенные Арабские Эмираты переехало порядка 40 тысяч российских предпринимателей. Они уехали туда не просто жить, а делать свой бизнес. Ведь с закрытием логистических цепочек у немалого числа наших деловых людей бизнес либо прекратился, либо существенно уменьшился. Поэтому некоторые из них были вынуждены перенести локацию в Эмираты, чтобы продолжить свою деятельность, осваивая местный рынок",- отметил эксперт.

По его словам, в основном в ближневосточную страну приезжали производственники, в частности, сельскохозяйственный сектор и создатели промышленного оборудования.

ОАЭ также является отличной транзитной страной, добавил Загорнов.

"ОАЭ, можно сказать, — экономические ворота, открыв которые, можно двигаться дальше, начать работать с другими государствами Ближнего Востока, Африки, Индостана. В совокупности это — более 3,5 миллиардов жителей, потенциальных потребителей. У Эмиратов со всеми этими странами давние связи, что позволит и отечественным бизнесменам проще устанавливать там деловые контакты", — пояснил бизнес-посол "Деловой России" в государстве Ближнего Востока.