МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil не ожидает никаких новых затрат от выхода из проекта "Сахалин-1", считает указ о создании российского оператора нарушением ее прав, заявил глава компании Даррен Вудс. СМИ: индийская ONGC хочет сохранить долю в "Сахалине — 1"

Президент России Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

"Нашим приоритетом все это время была защита сотрудников, окружающей среды и целостности производства на объекте. Хотя последние постановления нарушают наши права в России, установленные соглашением о разделе продукции, и прерывают процесс выхода, над которым мы работали, это не помешало нам безопасно свернуть деятельность… Мы не ожидаем никаких новых материальных затрат, связанных с выходом", — сказал бизнесмен в ходе презентации финансовых результатов за третий квартал.

Вудс также напомнил, что компания в марте, после объявления о намерении выйти из "Сахалина-1", уже зафиксировала обесценение своей доли в проекте примерно на 3,4 миллиарда долларов.

"При том, что наш филиал находился в форс-мажорных обстоятельствах в связи с беспрецедентным воздействием глобальных санкций, мы продолжали предпринимать все попытки вести добросовестные переговоры с российским правительством и всеми партнерами по проекту "Сахалин-1", чтобы обеспечить плавный выход — к выгоде всех сторон", — отметил глава ExxonMobil.