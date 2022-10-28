Чистая прибыль ExxonMobil за девять месяцев выросла втрое – до 42,99 миллиарда долларов
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первых девяти месяцев 2022 года выросла в 3 раза и составила 42,99 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Выручка компании выросла в 1,6 раза и составила 318,251 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила в отчетном периоде 10,17 доллара против 3,31 доллара годом ранее.
В третьем квартале чистая прибыль ExxonMobil составила 19,660 миллиарда долларов, что почти в 3 раза выше показателя третьего квартала прошлого года. Прибыль на акцию составила 4,68 доллара против 1,57 доллара год назад. Квартальная выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 112,070 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне в 107,24 миллиарда долларов.
Добыча углеводородов в третьем квартале снизилась на 1,4% и составила 3,716 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
"Наши хорошие результаты за третий квартал отражают упорную работу наших сотрудников по инвестированию и созданию предприятий, имеющих решающее значение для удовлетворения спроса, который мы наблюдаем сегодня", — приводятся в релизе слова председателя и главного исполнительного директора компании Даррена Вудса (Darren Woods).
На предварительных торгах акции компании дорожают на 2,02%.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.
https://1prime.ru/business/20221028/838628058.html