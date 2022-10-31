БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Растущие тарифы на энергоносители и подорожание продуктов становятся серьезной проблемой для ресторанной отрасли Германии, но и перекладывать часть бремени на плечи своих клиентов бизнес опасается — гости и без этого существенно снизили свои расходы в заведениях общепита, сообщили РИА Новости работники отрасли. "А может сразу нашу страну?" Дерзость Киева шокировала немцев

На фоне резкого роста расходов на энергоносители и продукты питания в Германии более 66% объектов гостеприимства по всей стране опасаются за свое существование, свидетельствуют результаты опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре среди 3850 представителей бизнеса. По данным Федерального статистического управления, 2022 год грозит стать третьим убыточным годом подряд для отрасли.

"Клиенты практически перестали оставлять на чай", — сказал РИА Новости молодой официант небольшого берлинского бара, расположенного в центре города на Фридрихштрасе.

Он признается, что порой это его очень злит.

"Я и не рассчитываю, что мне будут давать 20 евро с заказа, но ведь можно оставлять хотя бы 1-2 евро — в благодарность за обслуживание", — считает молодой человек.

Другой официант ресторана, расположенного на Потсдамской площади Берлина, рассказывает, что хоть заведение, в котором он работает, и не испытывает недостатка в посетителях, заказы стали заметно скромнее. Шольц назвал долю немцев, которые не поддерживают антироссийские санкции

"Некоторые из клиентов приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды", — поделился собеседник агентства.

Официантка кондитерской близ станции метро на западе Берлина говорит, что в их заведении также много посетителей.

"Слава богу, мы пока не ощущаем кризис, как другие мои коллеги. Но мы ведь и находимся на оживленной улице, и блюда у нас из недорогих. Как будет дальше — увидим", — рассказывает немка.

Гораздо хуже дела обстоят у вьетнамского ресторана, расположенного в том же районе, но в глубине квартала. Здесь в обеденное время, в отличие от кондитерской, занят лишь один столик.

"Посетителей стало в разы меньше в последние месяцы", — заключает официант заведения, отмечая, что и размер чаевых в 10%, которого раньше придерживались его гости, существенно сократился. Кто-то и вовсе платит лишь строго по счету. Однако, по его словам, у его ресторанчика все же остались и постоянные клиенты.

"Есть несколько посетителей, которые регулярно ужинают у нас, наши постоянные гости, в основном это немецкие пенсионеры. Удивительно, но некоторые из них стали заказывать даже более дорогие блюда, чем обычно — говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить", — поясняет официант.