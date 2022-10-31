В России с 1 ноября изменятся правила по поверке счетчиков
В России с 1 ноября вступит в силу ГОСТ, меняющий правила поверки приборов учета
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Уже с 1 ноября в России вступят в силу новые правила по проверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах, они нацелены на защиту прав граждан от мошенников.
Новый национальный стандарт ГОСТ Р 8.1012-2022 "Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки" опубликован на сайте Росстандарта.
Цель нового ГОСТ — обезопасить граждан от недобросовестных лиц, представляющихся компаниями по поверке приборов учета воды или электроэнергии. Они под предлогом поверки ходят по квартирам или проводят обзвон квартир с целью незаконно завладеть их деньгами.
В новом документе прописаны требования к организациям, проводящим поверку. У том числе, у компании должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки.
Проверить компанию, предоставляющую услуги по поверке приборов учета, можно на сайте Росаккредитации: https://fsa.gov.ru.