МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Компания "ЮТэйр-Инжиниринг" (входит в группу"ЮТэйр") получила сертификат разработчика авиационной техники, сообщили в пресс-службе компании. Путин рассмотрит идею о продаже Гвинее-Бисау кораблей и вертолетов

АО "ЮТэйр-Инжиниринг" — крупнейший центр технического обслуживания и капитального ремонта вертолетов в России и один из мировых лидеров в этом. Входит в состав группы "ЮТэйр". Главная база находится в Тюмени, еще 28 — в России и за рубежом.

"Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники крупнейшему российскому предприятию по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов — АО "ЮТэйр-Инжиниринг" (входит в группу "ЮТэйр")", — сказано в релизе.

Представители компании пояснили, что сертификат позволит модифицировать конструкцию и компоненты вертолетов, включая фюзеляж, пассажирский салон, оборудование грузовых и вспомогательных отсеков, систему электроснабжения, светотехническое оборудование, пилотажно-навигационное оборудование, кислородную систему, противопожарную систему, системы связи, аварийно-спасательное оборудование и бытовое оборудование.

"ЮТэйр" более 55 лет проводит ремонтные работы вертолетов любой степени сложности. Благодаря непрерывному труду нескольких поколений наших инженеров и техников сейчас в Тюмени находится самая большая и современная российская база по обслуживанию вертолетов. Наши специалисты и раньше всегда привлекались к разработке отечественных воздушных судов производства холдинга "Вертолеты России", поскольку у нас есть огромный опыт их практической эксплуатации. Во флоте "ЮТэйр" более 300 воздушных судов", — прокомментировал гендиректор АО Алексей Будник, добавив, что сертификат позволит "оперативно модифицировать типовую конструкцию вертолетов для более эффективной работы в интересах заказчиков".