МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI), приходящаяся на владельцев головной компании, по итогам января-сентября 2022 года увеличилась на 19,2% — до 403,8 миллиарда иен (почти 2,75 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Чистая прибыль China Construction Bank выросла в третьем квартале

Операционная прибыль поднялась в годовом выражении на 20,5% — до 579,3 миллиарда иен (4 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 13,7% — до 2,009 триллиона иен (13,7 миллиарда долларов).

Чистая прибыль в третьем квартале составила 139,7 миллиарда иен (950 миллионов долларов), что на 23% выше год к году. Операционная прибыль выросла на 23,8% — до 196,4 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов), выручка поднялась на 19,3%, до 741,7 миллиарда иен (5,1 миллиарда долларов).

Japan Tobacco сообщила также, что сократила с начала года общий объем отгрузок в России на 1,1% в годовом выражении, в третьем квартале — нарастила на 3,4%. Рыночная доля компании в РФ с начала года составила 36,8%.

Компания также улучшила прогноз по выручке на 2022 год до 2,668 триллиона иен (18,2 миллиарда долларов), по операционной прибыли — до 649 миллиардов иен (4,4 миллиарда долларов), по чистой прибыли — до 445 миллиардов иен (3 миллиарда долларов).

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Штат оценивается в более чем 48 тысяч сотрудников. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD.