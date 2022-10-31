МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Stellantis и Guangzhou Automobile Group Co (GAC) сообщили, что их совместное предприятие, производящее в Китае машины Jeep, подаст заявление о банкротстве. Старейший иностранный бренд автомобилей в Китае уже долгое время переживал спад. Volkswagen расширит сотрудничество с Mobileye в сфере самоуправляемых машин

Stellantis заявила, что провела полное списание стоимости инвестиций в СП и учла это в результатах 1-го полугодия 2022 года. Компания добавила, что продолжит предоставлять услуги клиентам Jeep в Китае.

GAC одобрила объявление о банкротстве и указала, что обязательства СП составляют почти 111% от его активов на 7,3 млрд юаней (1 млрд долларов). Согласно заявлению китайской фирмы для регулятора фондового рынка, банкротство не окажет существенного влияния на ее операции.

Stellantis закрыла СП с GAC в июле, спустя всего несколько месяцев после того, как заявила о намерении повысить долю в бизнесе с 50% до 75%.

В последующие дни GAC раскритиковала Stellantis, заявив, что "глубоко потрясена" заявлениями европейского автопроизводителя о закрытии совместного предприятия.

В последние четыре года продажи СП, реализовывавшего кроссоверы Jeep Cherokee и Compass, сильно снижались. В 2021 году продажи упали к предыдущему году на 50% до 20 396 машин.

В 2022 году компания продала менее 2000 машин. В мае она отчиталась о продаже всего одного автомобиля.

В июле при публикации финансовых результатов гендиректор Stellantis Карлос Таварес заявил, что в последние пять лет росло "политическое влияние" на работу с китайскими партнерами. Он тогда отметил, что роспуск СП не должен иметь значительного долгосрочного влияния.

Управляющий директор консультационной компании Urban Science по Китаю Чхи Киан Им считает, что модель совместных предприятий, на которой настаивает Китай при инвестициях со стороны иностранных автопроизводителей, оказалась под угрозой.

"Политика совместных предприятий изначально задумывалась для того, чтобы обязать иностранные компании делиться брендом и технологией с местными китайскими (автопроизводителями) в обмен на доступ к крупному и растущему авторынку Китая", — сказал он.

Но, по его словам, теперь китайские автопроизводители "более уверены в том, что нагнали и даже перегнали иностранных партнеров" и "нам стоит ждать роспуска большего числа СП в ближайшие годы".