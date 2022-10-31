МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Группа "Мать и дитя", одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, в январе-сентябре 2022 года увеличила выручку на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 18,603 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "О'Кей" увеличил выручку в третьем квартале

Выручка московских госпиталей за январь-сентябрь снизилась на 3,8% год к году, до 9,73 миллиарда рублей. Выручка региональных госпиталей увеличилась на 13,7%, до 4,747 миллиарда. В то же время выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 10,8% год к году, до 1,923 миллиарда. Выручка амбулаторных клиник в остальной России снизилась на 0,6%, до 2,194 миллиарда рублей.

Добавляется, что количество амбулаторных посещений за январь-сентябрь незначительно снизилось, на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,342 миллиона. Количество койко-дней снизилось на 1,5%, до 109,692 тысячи, а количество принятых родов выросло на 4,1%, до 6 522.

Долг группы по состоянию на 30 сентября снизился на 2,557 миллиарда рублей по сравнению с 30 июня, то есть за последний квартал, до 2,061 миллиарда рублей. Основную долю погашения составило частичное закрытие банковских кредитов – в отчётном периоде группа досрочно погасила обязательства на сумму 2,166 миллиарда рублей. В результате по состоянию на 30 сентября на балансе компании сформирована чистая денежная позиция в размере 2,362 миллиарда рублей.

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. В группу входит 50 современных медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 40 амбулаторных клиник. Сеть работает в 25 субъектах РФ.