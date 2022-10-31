Розничные продажи в Испании выросли с учетом коррекции
INE: розничные продажи в Испании выросли на 0,1 процент с учетом коррекции в сентябре
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Розничные продажи в Испании в сентябре с учетом коррекции на сезонные и календарные факторы выросли на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,1% в августе. Об этом в понедельник сообщил Национальный институт статистики (INE) страны.
Ранее сообщалось что розничные продажи в августе остались без изменений.