МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, чтобы компания получила банковскую лицензию в Великобритании, пишет газета Times. Daily Mail рассказала о мнении британцев о выплатах пособия Лиз Трасс

"Руководитель Revolut отказался от российского гражданства, поскольку компания, занимающаяся платежами через приложения, продолжает добиваться получения банковской лицензии в Великобритании", — пишет газета.

Уточняется, что Николай Сторонский-младший, соучредитель и главный исполнительный директор компании, занимающейся финансовыми технологиями, ранее имел британский и российский паспорта.

Times поясняет, что расположенная в Лондоне компания ожидает решения по своему заявлению на получение банковской лицензии в Великобритании, которое было подано в Управление по финансовому регулированию и надзору в прошлом году. Ожидается, что успешное рассмотрение заявки позволит компании получить доступ к дальнейшему финансированию.

Британский финтех-стартап Revolut запустился в июле 2015 года, его сооснователями являются россиянин Николай Сторонский и гражданин Украины Владислав Яценко.

Как писал еще в апреле Forbes, некоторые бизнесмены, в том числе основатель Telegram Павел Дуров, сооснователь компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь Бухман и соучредитель цифрового банка Revolut Ник Сторонский просят не называть их гражданами РФ, делая акцент на иностранном гражданстве.