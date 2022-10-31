Минпромторг: Bridgestone рассматривает продажу своих активов в России местному менеджменту
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России держит на контроле ситуацию с продажей японским производителем шин Bridgestone своих российских активов, компания в том числе рассматривает возможность их передачи местному менеджменту, сообщили в министерстве.
Ранее в понедельник Bridgestone заявила о начале процесса поиска местного покупателя на свои российские активы. В марте 2022 года компания приостановила производственную деятельность на заводе в Ульяновске, поставки в Россию и новые инвестиции.
"Bridgestone всегда была заинтересована в поиске долгосрочного решения для сотрудников компании и бизнес-партнеров, поэтому сегодня они рассматривают передачу своих активов в России локальному покупателю — третьей стороне или местному менеджменту", — отметили в Минпромторге.
"Минпромторг России держит ситуацию на контроле. Сейчас в штате Bridgestone в России более 1000 сотрудников", — добавили в министерстве.
В Минпромторге также уточнили, что с момента простоя компания продолжала выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме, сохранила все программы льгот и компенсаций. Работа по оптимизации логистики и поставкам сырья продолжается до сих пор.
Bridgestone, основанная в 1931 году в Японии, специализируется на производстве автомобильных шин. Компания работает более чем в 150 странах, а штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.
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