СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил упростить проезд грузового транспорта по сухопутному коридору, проходящему по новым субъектам Российской Федерации. Аксенов поручил национализировать принадлежащие Украине объекты в Крыму

Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь — Новоазовск.

"Очередь большая. Мы готовим предложения, чтобы в Ростове коллеги пломбировали все грузы, и затем они проходили на въезд в Республику Крым без досмотра. Иначе это отнимает колоссальное количества времени", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

Он подчеркнул, что на сегодня очереди возникли на административной границе в районе Чонгара Херсонской области в сторону Джанкоя. Время ожидания составляет более семи часов. При этом глава республики поручил информировать водителей, что на пункте въезда в районе Армянска очередей нет.

"Дорабатывайте ситуацию", — поручил Аксенов профильному вице-премьеру республики.