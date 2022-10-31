Аксенов поручил упростить проезд грузовиков по новому сухопутному коридору
Аксенов поручил упростить проезд грузовиков по сухопутному коридору из Крыма в Таганрог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил упростить проезд грузового транспорта по сухопутному коридору, проходящему по новым субъектам Российской Федерации.
Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь — Новоазовск.
"Очередь большая. Мы готовим предложения, чтобы в Ростове коллеги пломбировали все грузы, и затем они проходили на въезд в Республику Крым без досмотра. Иначе это отнимает колоссальное количества времени", — сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
Он подчеркнул, что на сегодня очереди возникли на административной границе в районе Чонгара Херсонской области в сторону Джанкоя. Время ожидания составляет более семи часов. При этом глава республики поручил информировать водителей, что на пункте въезда в районе Армянска очередей нет.
"Дорабатывайте ситуацию", — поручил Аксенов профильному вице-премьеру республики.