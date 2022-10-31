МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа поддержал приостановку исполнения судебного акта, которым в компании ООО "Гугл", российском подразделении Google, по ее собственному заявлению была введена начальная процедура банкротства – наблюдение. Прибыль Positive Technologies по МСФО за девять месяцев выросла в 32 раза

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, окружной суд отклонил кассационные жалобы "Гугла" и арбитражного управляющего Дениса Полийчука на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Апелляционный суд 26 сентября по заявлению Роскомнадзора приостановил исполнение вынесенного 12 сентября определения арбитражного суда Москвы о введении наблюдения до рассмотрения апелляции ведомства на это определение. В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что жалоба связана с неуплатой американской компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление противоправной информации. Рассмотрение апелляции Роскомнадзора назначено на 21 ноября.