МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США, возможно, продолжит активно бороться с инфляцией на этой неделе, хотя ее руководители все активнее обсуждают вопрос о том, когда следует замедлить темпы повышения процентных ставок с тем, чтобы предупредить резкий спад крупнейшей в мире экономики, сообщило агентство Reuters. Провидцы в ФРС ожидают замедления инфляции в США

Учитывая то, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции более чем в три раза превышает целевой уровень инфляции 2%, итоги двухдневного заседания центрального банка, которое состоится во вторник и в среду, не оставляют сомнений. Центробанк, вероятно, повысит ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд, в результате она достигнет диапазона 3,75%-4,00%.

Однако, что будет потом, пока неясно.

По результатам последнего заседания, прошедшего в сентябре, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что "в определенный момент" будет целесообразно замедлить темпы повышения ставок и оценить, как такое резкое повышение стоимости заимствований влияет на экономику.

Определение этого момента будет предметом интенсивной дискуссии на заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое пройдет на этой неделе.