МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона должен будет определить, понесла ли компания "Норникель" убытки от некачественного менеджмента со стороны Владимира Потанина, однако процедура может занять много времени, не исключено, что стороны заходят заключить досудебное соглашение, объяснил РИА Новости адвокат Максим Мартьянов на правах эксперта. "Норникель" направит средства на реализацию "Серной программы" до 2025 года

"Русал" на прошлой неделе подал иск в Высокий суд Лондона, который направлен против одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса"). По мнению истца, в результате неэффективного управления акционеры "Норникеля" понесли убытки, а сама компания потеряла активы.

По его словам, обязанности Потанина как управляющего партнера вытекают из акционерного соглашения и международного корпоративного права. "Размер убытков, безусловно, будет определен судом, на основании сторонней экспертизы, которой необходимо будет доказать, что именно от действия или бездействия Потанина "Норникель" понес убытки, что будет довольно проблематично и может занять много времени. Не исключаю, что стороны захотят урегулировать конфликт в досудебном порядке", — пояснил Мартьянов.

Мартьянов напомнил, что Великобритания в конце июня внесла Потанина в санкционный список, что может осложнить его участие в судебном процессе. "Санкции носят экономический и репутационный характер, для привлечения международных юристов, ответчику (Потанину — ред.) необходимо будет получить особую лицензию от властей, однако остается возможность обратится к специалистам из России", — пояснил он. "Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля и меди

Акционерный конфликт в "Норникеле" начался практически сразу после того, как "Русал" в конце апреля 2008 года стал акционером ГМК и длился на протяжении нескольких лет. Особенно "Русал" не устраивал размер ежегодных дивидендов ГМК. Помимо прочего алюминиевый гигант оспаривал обратные выкупы акций "Норникеля" и вел другие судебные разбирательства по ряду вопросов, касающихся деятельности компании. В декабре 2012 года "Русал" и "Интеррос", а также компания Millhouse Capital Абрамовича подписали соглашение о прекращении акционерного конфликта.

В декабре этого года действие акционерного соглашения, которое устанавливало уровень выплачиваемых дивидендов, прекращается. Начиная с 2016 года дивидендная политика "Норникеля" предусматривала выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x (и 30% EBITDA, если показатель более 2,2x).

В первом полугодии 2022 года "Норникель" получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,1 миллиарда долларов. Чистый долг увеличился в два раза — до 10,2 миллиарда долларов, показатель EBITDA снизился на 16%, до 4,8 миллиарда долларов. За 2021 год "Норникель" направил на выплату дивидендов порядка 6,2 миллиардов долларов. При этом в июле Потанин заявил, что акционерам "Норильского никеля" не стоит ждать привычных дивидендных выплат ни по итогам 2022 года, ни, за 2023 год.