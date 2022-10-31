МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Япония продолжит участие в проекте "Сахалин-1", так как нуждается в стабильных поставках энергоносителей, сообщает газета Nikkei, не уточняя свои источники. В Италии отметили, что импорт газа через турецкий хаб может повысить цены

"Японское правительство решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1", ранее возглавлявшемся компанией Exxon, как стало известно Nikkei, так как Япония хочет обеспечить стабильные поставки энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Москву", — пишет издание.

Оно добавляет, что сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, так что Япония считает участие в российских проектах необходимым для сохранения стабильности поставок.

Газета добавляет, что Sodeco примет окончательное решение о том, продолжать ли участие в проекте, после обсуждения вопроса с компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni, которые являются акционерами консорциума наравне с правительством Японии.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

Японская Sodeco владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена.