МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россияне очень скептически относятся к установлению минимального тарифа на поездки в такси, так как не видят никакой пользы в нововведении — так считают более половины респондентов (53%) исследования, проведенного Институтом Региональных Проблем (ИРП) совместно с ВЦИОМ . Более того, около трети опрошенных (31%) уверены, что новая мера приведёт к росту цен, тогда как лишь 14% отмечают, что минимальный тариф сделает ценообразование прозрачным.

Что касается возможного введения квот на количество автомобилей, которое сейчас обсуждается, то 35% опрошенных назвали это бесполезным, 17% не видят в этом ничего плохого, большей части остальных потребителей видится, что квотирование должно привести к увеличению числа такси, а не сокращению.

В целом россияне достаточно активно используют такси — 66% опрошенных пользуются услугами этого вида транспорта не реже нескольких раз в течение полугода. Почти треть опрошенных (29%) совершают поездки несколько раз в месяц и чаще), говорится в материалах исследования.

Среди респондентов не менее 52% — жители сел, которые с помощью такси компенсируют сокращение сети автобусных перевозок и подорожание личных автомобилей.

При этом условия работы сервисов такси устраивают более 70% граждан. По их мнению, никаких серьезных изменений и ограничений со стороны местных властей не нужно.