МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В МВД намерены штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы и шипованных — летом, пишет "Коммерсант". Юрист объяснил, за что могут оштрафовать на заправке

Ведомство возобновило работу над новой редакцией "перечня неисправностей и условий", при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Он является частью постановления правительства №1090, которым утверждены ПДД. На него, в частности, ссылается статья 12.5 КоАП, где содержатся за управление машиной с различными неисправностями — от перегоревших лампочек до неисправных тормозов. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года.

Новую редакцию этого перечня МВД направило в Аналитический центр при правительстве России. Первая редакция была опубликована в 2020 году, с тех пор документ не раз переписывался. Затем работа над ним была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре 2022 года правительство запрет сняло, и МВД активизировало работу.

Так, санкциями будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах. С декабря по февраль водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. В июне—августе запрет коснется шипованных шин, независимо от категории транспортного средства. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Этот норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение не штрафует. После принятия перечня такое право появится.