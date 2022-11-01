МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, за три первых квартала года вырос в семь раз по сравнению с аналогичным прошлогодним значением и составил 9,736 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Доллар подешевел к другим основным мировым валютам в первый день ноября

Разводненный убыток на акцию составил 4,97 доллара после 0,75 доллара год назад. Выручка при этом выросла в два раза — до 23,27 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, уменьшился в годовом выражении в два раза, до 1,206 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,61 доллара после 1,28 доллара на акцию год назад. Выручка за эти три месяца увеличилась в два раза — до 8,343 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 8,12 миллиарда. По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла в 1,7 раза в годовом выражении, до 3,822 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats, поднялись в годовом выражении на 24% — до 2,77 миллиарда долларов.

Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 124 миллиона – это на 14% больше, чем год назад. Валовая стоимость заказов увеличилась на 26% к прошлому году — до 29,119 миллиарда долларов.

Акции компании дорожают на предторгах на 8%.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.