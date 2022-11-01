МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" усовершенствовал сервис онлайн-продажи новых автомобилей Lada: теперь это полноценный онлайн-магазин, где россиянам доступна моментальная бронь понравившейся модели, гарантия ее наличия по заявленной цене и дистанционная оплата, говорится в сообщении автопроизводителя. "Тинькофф" запустил онлайн-платформу для продажи новых автомобилей

"Бренд Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно. Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru", — говорится в сообщении.

"Используя онлайн-витрину, клиент получает возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам (модель, желаемый регион и населенный пункт, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения) и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения ", — добавили в компании.

Автопроизводитель внедрил систему онлайн-заказов автомобилей бренда еще в 2020 году, но, как пояснили в "АвтоВАЗе", раньше сервис не предусматривал возможность оплаты онлайн. Кроме того, теперь дилер самостоятельно вносит в систему доступные для покупки автомобили с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования. Это гарантирует наличие выбранного автомобиля по заявленной стоимости.

В "АвтоВАЗе" уточнили, что в онлайн-магазине в дополнение к автомобилю можно приобрести для него аксессуары и в целом применить к будущему заказу действующие спецпредложения и скидки. Можно предварительно оформить покупку с применением трейд-ин (сервис предлагает предварительную оценку заданного автомобиля), а также в кредит.

"Авторизовавшись или зарегистрировавшись в личном кабинете, пользователь бронирует автомобиль, и заказ отправляется дилеру. Согласовав с личным менеджером условия сделки, клиент может оплатить автомобиль онлайн в личном кабинете полностью или частично. Безопасность транзакций обеспечивается одним из лучших платежных сервисов в России. Оставшийся этап – получение автомобиля в дилерском центре", — рассказали о деталях работы сервиса в "АвтоВАЗе".