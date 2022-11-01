МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Tesla собирается начать массовое производство своего электрического пикапа Cybertruck в конце 2023 года, через два года после изначальной даты, озвученной гендиректором Илоном Маском в 2019 году, сообщили Reuters осведомленные источники. "АвтоВАЗ" усовершенствовал сервис онлайн-продаж Lada

В прошлом месяце Tesla сообщила, что готовит свой завод в Остине (Техас) к запуску новой модели в производство, которое постепенно начнет разворачиваться в середине 2023 года. "По Cybertruck мы завершаем последние приготовления", — заявил Маск на конференции с финансовыми аналитиками.

Постепенный выход на полную производственную мощность во второй половине следующего года будет означать, что Tesla не получит полной квартальной выручки от продаж своего пикапа ранее начала 2024 года, в то время как эта новая модель считается ключом к ее дальнейшему росту.

Кроме того, это будет означать дополнительный год ожидания для сотен тысяч потенциальных покупателей одного их самых долгожданных электромобилей в истории, заплативших по сотне долларов только за предзаказ.

Окончательная розничная цена Cybertruck пока не объявлена. Компания также не показала серийную версию нового автомобиля и не объяснила, как будет решать вопрос с поставкой аккумуляторов для новой модели.

В 2019 году Tesla прогнозировала начальную цену в 40 000 долларов, однако с тех пор цены на новые автомобили резко выросли, а Tesla повысила цены на другие модели из своей линейки.

Маск представил Cybertruck в 2019 году. С тех пор компания не раз переносила начало запуска в производство: c конца 2021 года на конец 2022 года, затем — на начало 2023 год, и, наконец, на середину 2023 года.

Запуск Cybertruck позволит Tesla войти в один из наиболее прибыльных сегментов рынка США и конкурировать с электропикапами таких компаний, как Ford Motor Co и Rivian Automotive, которые пока производят свои модели в ограниченном количестве.

В январе Маск объяснял перенос запуска Cybertruck на 2023 год дефицитом поставок компонентов.

Кроме того, аналитики предупреждали, что ослабление мировой экономики начнет оказывать давление на продажи Tesla, которой до сих пор удавалось продавать каждый произведенный автомобиль. Маск ожидает, что наступающая рецессия может продлиться, "возможно, до весны 2024 года".