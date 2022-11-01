МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Кабмин Украины уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В Китае считают, что Украина разрушила хрупкое равновесие "зерновой сделки"

"Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко", — сказано в сообщении в Telegram-канале депутата.

Гончаренко отметил, что за увольнение правительство проголосовало единогласно и предположил, что увольнение связано не с отрицательными результатами работы, а с "политической волей". По мнению Гончаренко, новым главой "Нафтогаза" станет Алексей Чернышов, нынешний министр регионального развития.

Ранее во вторник украинские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщали, что Витренко написал заявление об отставке, а его место займет министр развития общин Чернышов.

Витренко был назначен на должность главы "Нафтогаза "Украины" в апреле 2021 года вместо уволенного с этого поста Андрея Коболева. До этого Витренко исполнял обязанности министра энергетики Украины. В начале июля прошлого года Нацагентство по противодействию коррупции направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Витренко с поста главы компании. Такое требование объяснялось найденными нарушениями в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Витренко оспорил предписание НАПК в суде. Тогда суд приостановил действие предписания агентства. НАПК подало апелляцию на такое решение суда.