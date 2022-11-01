МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" сообщила, что выполнила все обязательства, связанные с выплатой дивидендов за 2021 год перед всеми акционерами, включая BP, и предложила британской компании потратить заработанное на развитие совместных проектов в России, следует из сообщения пресс-службы "Роснефти". В британской ВР не учитывают в своих доходах дивиденды от "Роснефти"

"Роснефть" исполнила свои обязательства по выплате дивидендов за 2021 финансовый год перед всеми акционерами, включая компанию BP. Полагающиеся ей за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере 700 миллионов долларов полностью выплачены", — сообщила компания.

"Ничто не мешает компании BP, которая по сей день остается акционером НК "Роснефть" и участником ряда совместных предприятий в России, использовать выплаченные дивиденды на развитие совместных проектов на территории РФ, которые в настоящее время "Роснефть" в отсутствие финансирования от партнёра вынуждена реализовывать самостоятельно", — добавила компания.