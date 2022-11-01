МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ. "Роснефть" официально информировала своих акционеров о выплате дивидендов по итогам 2021 года согласно законодательству и своим внутренним документам, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "Роснефть" выполнила обязательства по выплате дивидендов за 2021 год

"НК "Роснефть" проинформировала своих акционеров о выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года в порядке, предусмотренном законодательством РФ и внутренними документами компании: соответствующее сообщение было опубликовано на сайте НК "Роснефть", на сайте уполномоченного Банком России информационного агентства-распространителя информации на рынке ценных бумаг, а также на сайте Лондонской фондовой биржи", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник британская BP сообщила, что не получала официального уведомления о том, что выплата причитающихся ей дивидендов "Роснефти" за второе полугодие прошлого года осуществлена.

В феврале британская компания также сообщила о решении продать свои 19,75% в "Роснефти" и выйти из совместных с ней предприятий, а также из совета директоров компании, из-за военной операции РФ на Украине. СМИ сообщали, что теперь ВР ищет покупателей для своих российских активов, включая долю в "Роснефти", контактируя с компаниями в Азии.

Однако в конце октября глава "Роснефти" Игорь Сечин напомнил, что BP продолжает оставаться "теневым акционером", не участвует в работе органов управления, но сохраняет все права и дивиденды. В ходе своего выступления он сообщил, что полагающиеся британской компании дивиденды за второе полугодие прошлого года в размере 700 миллионов долларов перечислены на ее счета.