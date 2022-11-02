МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 3,8 раза — до 82,7 миллиарда иен (556 миллионов долларов), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Maersk за январь-сентябрь выросла в два раза

Прибыль на акцию составила 55,6 иены (0,4 доллара) против 14,57 иены (0,098 доллара) в аналогичном периоде предыдущего фингода. Операционная прибыль увеличилась в 3,4 раза, до 84,628 миллиарда иен (569 миллионов долларов). Выручка компании выросла в 1,3 раза, до 1,158 триллиона иен (7,8 миллиарда долларов).

Продажи Mitsubishi за полугодие снизились на 3,6%, до 426 тысяч машин.

По итогам всего 2022-2023 фингода Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 140 миллиардов иен (941 миллион долларов). Также компания прогнозирует рост выручки в 1,4 раза, до 2,5 триллиона иен (17 миллиардов долларов).

Кроме того, автоконцерн сообщает об убытке, связанном с деятельностью в России, в размере 473 миллионов иен (31 миллион долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.