МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Владельцы автомобилей, выпущенных под брендами компаний, которые уходят с российского рынка, могут и дальше без проблем обслуживать свои транспортные средства, заявил в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Автоэксперт напомнил о сроках годности автомобильных шин

"Утверждение, что автомобили ушедших из России компаний негде обслуживать, звучит сомнительно. Дилеры этих марок остались в стране и продолжают обслуживать машины. По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли. И актуальный модельный ряд, и автомобили предыдущих годов они обслуживают", – отметил он.

Он также напомнил, что в России всегда существовало множество мультибрендовых автосервисов. По его словам, сейчас для них наступила "малина".

"Мультибрендовые сервисы сейчас начнут активнее развиваться. У монобрендовых просто выхода нет, потому что после ухода, например, Nissan заниматься только этой маркой смысла особого нет. Сейчас, чтобы обеспечить свое выживание, сервисные компании будут переходить на обслуживание всех марок, включая китайские. Для мультибрендовых сервисов сейчас начинается малина", – считает Ракитин.