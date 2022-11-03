МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Tesla Inc в октябре отгрузила клиентам 71 704 электромобиля китайского производства, что на 14% ниже сентябрьского рекордного максимума, говорится в отчете, опубликованном в четверг Китайской ассоциацией производителей пассажирских автомобилей (CPCA). СМИ: Tesla начнет массовое производство Cybertruck в конце 2023 года

В сентябре американский производитель электромобилей поставил 83 135 единиц, установив рекорд для завода Tesla в Шанхае за все время с момента запуска производства в декабре 2019 года. При этом октябрьский объем производства оказался выше прошлогоднего.

В прошлом месяце Tesla заняла второе место по продажам электромобилей в Китае, уступив BYD Co, которая отгрузила 217 518 единиц, указывает CPCA.

Tesla на фоне признаков ослабления спроса на крупнейшем автомобильном рынке мира понизила стартовые цены на автомобили Model 3 и Model Y в Китае на целых 9%, в то время как другие представители отрасли продолжают повышать цены.

В среду Reuters сообщало, что Tesla закрыла свой флагманский салон в Китае. По словам источников, такое решение было продиктовано ее стремлением ограничить розничные издержки на втором крупнейшем рынке компании.